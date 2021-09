(AGENPARL) – mar 07 settembre 2021 Interrogazione alla Commissione europea, Martusciello (PPE-FI): “Potenziale ingerenza della Commissione Europea nelle elezioni amministrative in Campania”

07/09/2021- Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo della Commissione europea, interverrà nel corso di un evento speciale che si terrà il 6 settembre 2021 a Napoli. Lo scopo dell’evento è quello di discutere su un nuovo patto di crescita sostenibile per i cittadini europei.

Attualmente Napoli sta vivendo un momento molto cruciale: le elezioni amministrative in Campania si stanno avvicinando e il discorso del vicepresidente dell’esecutivo Timmermans, potrebbe portare ad una consistente influenza nell’ambiente elettorale. Oltre questo, la presenza di un candidato di centro-sinistra non può passare inosservata perché potrebbe essere interpretata come uno sforzo della Commissione Europea per inserirsi nelle dinamiche elettorali.

Alla luce di ciò “abbiamo chiesto alla Commissione se è consapevole del rischio potenziale di una situazione senza precedenti e se è disposta ad assicurarsi che non si verifichi nessun caso di imparzialità politica a causa di questo evento”. Ha dichiarato Fulvio Martusciello europarlamentare di Forza Italia del Gruppo PPE.

In allegato: il testo dell’interrogazione parlamentare

