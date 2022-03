(AGENPARL) – sab 05 marzo 2022 MARTINO, CORDOGLIO ON. ERICA MAZZETTI (FI)

Roma, 5 marzo. “Cordoglio per la scomparsa di una persona, libera, profonda, stimata in Italia e all’estero, che ha permesso di concretizzare il sogno liberale di Forza Italia. Grazie a Berlusconi e a Martino abbiamo in Italia un modo nuovo e migliore di fare politica. Le idee liberali di cui Martino è stato figlio e promotore sono oggi più che mai necessarie: ne faremo tesoro e le coltiveremo. Ci uniamo al dolore della famiglia, ringraziando ancora Antonio, il cui ricordo e le cui idee continueranno in noi”. È il messaggio dell’On. Erica Mazzetti di Forza Italia.