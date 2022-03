(AGENPARL) – sab 05 marzo 2022 Martino, Bernini (Fi): scompare un grande maestro di libertà

“Con la morte di Antonio Martino abbiamo perso un grande maestro di liberalismo e di libertà, le stelle polari della sua vita come docente, come politico e come ministro della Repubblica. La sua lezione rappresenta una preziosa eredità per il cammino di Forza Italia, di cui è stato uno dei fondatori. Ci ha insegnato che il liberale deve essere insieme conservatore per proteggere le libertà faticosamente conquistate, ma anche radicale per comprendere i cambiamenti della società e rivoluzionario se non c’è altro modo per sbarazzarsi di un dittatore: un messaggio di stringente attualità, a riprova della sua straordinaria statura di pensatore e di uomo di Stato. A nome di tutti i senatori di Forza Italia esprimo il cordoglio e la vicinanza ai suoi familiari. Oggi è un giorno di lutto anche per tutta la nostra grande famiglia”.

Lo dichiara in una nota il presidente di Forza Italia al Senato, Anna Maria Bernini.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica