(AGENPARL) – ven 02 luglio 2021 “I fuochi d’artificio si faranno regolarmente”. A darne comunicazione l’Assessore al Commercio Alfredo Martignetti all’esito del sopralluogo tenutosi oggi in prima mattinata insieme ai funzionari del Comune e della Questura di Benevento.

“Pur tra molte difficoltà organizzative, – spiega – siamo riusciti a porre in essere tutti i passaggi e gli adempimenti necessari a garantire la regolare tenuta del consueto spettacolo pirotecnico. Di tanto ringrazio apertamente il Dirigente Arch. Iadicicco e i funzionari del Comune Beatrice, Spagnoletti e De Luca per il costante impegno profuso, diretto a garantire lo svolgimento dello spettacolo. Nei giorni scorsi, con il Sindaco Mastella avevamo valutato la possibilità di fare i fuochi pirotecnici proprio per dare un segnale positivo alla cittadinanza, senza compromettere la sicurezza che sarebbe venuta meno se avessimo proceduto all’organizzazione ordinaria della festa patronale con bancarelle di vario tipo e le giostre.

L’invito rivolto a tutti è quello di godersi lo spettacolo, previsto come da tradizione per il 3 luglio, osservando sempre comportamenti improntati alla prudenza e al buon senso”.

