Martedì 8 marzo ore 14.00 conferenza stampa in occasione della giornata internazionale della donna

Martedì 8 marzo alle ore 14.00, presso la sala stampa del parlamento europeo a Strasburgo (DAPHNÉ CARUANA GALIZIA, WEISS N-1/201) si svolgerà la conferenza stampa in cui sarà presentato il lavoro sulla Relazione del Parlamento Europeo sull’‘’Impatto della violenza da parte del partner e i diritti di affidamento su donne e bambini”.

Saranno presenti i seguenti relatori:

– Brando Benifei, Capodelegazione Eurodeputati PD, Relatore per il Gruppo S&D in Commissione JURI della Relazione

– Pina Picierno, Vice-Presidente del Parlamento Europeo, Relatrice per il Gruppo S&D in Commissione FEMM della Relazione

– Luisa Regimenti, Relatrice in Commissione JURI della Relazione

– Antonio Tajani, Capodelegazione Eurodeputati Forza Italia, Presidente Commissione AFCO

La Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, è stata invitata alla conferenza stampa.

Sarà possibile per i giornalisti seguire la conferenza stampa e intervenire in remoto al seguente link:

[https://broadcaster.interactio.eu/join/66e2-hy1p-1w4u](https://dem.strategydesign.it/l/nf5tTlFxGk6UeHlbAyZ7vQ/rwhANbIEcayuTBiRoi5eWA/0892XM45KNgIphc763e3ggnqAA)