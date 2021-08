(AGENPARL) – dom 08 agosto 2021 Santa Fiora: alla Piazza Letteraria il libro “La bellezza ci apre al mistero di Dio”

Martedì 10 agosto, alle 18 e 30

Martedì 10 agosto, alle ore 18 e 30, a Santa Fiora, in piazza Garibaldi, protagonista della Piazza Letteraria è il volume dal titolo “La bellezza ci apre al mistero di Dio – arte cristiana e annuncio del Vangelo”, scritto da Carlo Prezzolini, edizioni If Press. Alla presentazione interverrà l’autore e Luciano Luciani, consigliere comunale con delega alla Cultura.

L’arte cristiana è un grande “libro” dove possiamo leggere la comprensione che le comunità cristiane e civili hanno avuto nella storia del Mistero di Dio e del mistero dell’uomo; un “libro” che coinvolge non solo la nostra componente razionale ma anche, forse soprattutto, quella emotiva, dei sentimenti. La bellezza creata dall’umanità si unisce alla bellezza del grande “libro” del creato e delle creature: l’arte e il creato si uniscono al libro scritto della rivelazione, della Sacra Scrittura e insieme ci propongono grandi orizzonti per crescere nella comprensione del Mistero di Dio e del mistero nostro, rivelato dall’Incarnazione, dalla vita, passione, morte e risurrezione del Signore Gesù.

La Piazza Letteraria di Santa Fiora è promossa dalla Fondazione Santa Fiora Cultura con la collaborazione del Comune. L’evento è a ingresso libero fino ad esaurimento posti ed è organizzato nel rispetto della normativa anti-covid.

Ecco i successivi appuntamenti della Piazza Letteraria:

13 agosto ore 18 e 30, piazza Garibaldi

Il Cinabro sul Monte Amiata

di Stelvio Forconi edizioni Hgs.

19 agosto ore 18 e 30, piazza Garibaldi

Davide Lazzaretti. Uno della mia terra Il Santo e il Profeta del Monte Amiata

di Paolo Lorenzoni Innocenti editore.

21 agosto ore 18 e 30, piazza Garibaldi

Come l’acqua e il sangue. Le origini medievali del pensiero economico

di Giacomo Todeschini Carucci Editore.

27 agosto ore 18 e 30, piazza Garibaldi

L’ombra dell’albero dei kaki

di Giovanna Ballerini Effigi editore.

