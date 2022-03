(AGENPARL) – lun 21 marzo 2022 Bruno Cirillo ex difensore e procuratore è è intervenuto in diretta su Radio Marte in “Marte Sport Live” della sera (in onda ogni giorno dalle 19.30 alle 20.30): “L’assenza di Di Lorenzo si farà sentire, speriamo che l’infortunio non si grave. L’ho sentito via messaggio, sono suo amico, ovviamente è dispiaciuto, mercoledì farà un altro consulto a Roma a Villa Stuart per scongiurare qualsiasi altro problema. Gli mando un affettuoso in bocca al lupo. Lo conosco da tempo, ho giocato insieme a lui a Reggio Calabria, si vedeva già dai quei tempi che sarebbe diventato fortissimo. Mancherà molto all’Italia, speriamo per il Napoli recuperi in fretta. Lo scudetto? E’ ancora volata a 4, c’è la Juve se batte alla ripresa l’Inter, ma il Napoli può dire la sua e spero possa vincere lo scudetto, da tempo non festeggiamo da queste parti. Sono legatissimo all’Inter, ho ricordi fantastici lì ma sono napoletano e stavolta spero vincano gli azzurri”

Franco Selvaggi, ex attaccante e campione del mondo, ha invece detto, sempre a Marte Sport Live della sera: “Il Napoli dipende senza se e senza ma da Osimhen. Già in passato ho detto che è un attaccante trascinante, un atleta pazzesco, porta punti e varianti di gioco alla propria squadra. Solo pochi mesi fa pensavamo non fosse forte di testa e invece è diventato uno dei punti forti. Può ancora migliorare, anche tecnicamente si può sempre migliorare nel controllo della sfera e nelle conclusioni. Se migliora in queste e in altre cose -e può farlo perchè ha determinazione e voglia di arrivare- Osimhen diventerà uno dei più forti attaccanti al mondo. Tifo Napoli per lo scudetto, penso abbia ottime chances. Certo a Bergamo senza Osimhen sarà dura, ma punto forte su Mertens, può fare male. Milan e Inter, con gli azzurri, si giocheranno sino alla fine il titolo, stavolta tifo Napoli perchè sono meridionalista”