(AGENPARL) – sab 12 marzo 2022 “MArTA in MUSICA”

Domenica 13 marzo ore 11.45 al Museo di Taranto il concerto “Galanteria Musicale”

Domenica 13 marzo alle 11.45 terzo appuntamento dei quindici concerti della rassegna “MArTA in musica”. Nelle

sale del Museo Archeologico Nazionale di Taranto gli eventi selezionati dall’ICO Magna Grecia. Per “Le Matinée

domenicali”, domenica 13 marzo in programma “Galanteria musicale” con il L.A. Chorus diretto da Alessandro

Fortunato. Ingresso 8 euro, green pass obbligatorio.

Alessandro Fortunato, direttore del coro, nel 2008 consegue il diploma in organo e composizione organistica con il

massimo dei voti. Appassionato di voce e coralità, ha seguito corsi di canto e didattica per la vocalità funzionale, ha

frequentato il triennio presso la Milano Choral Academy, diplomandosi in direzione di coro.

Nel 2012 ha fondato con il Maestro Altomare Del Giudice l’associazione culturale-musicale

“CrescerCantandoPuglia”. È, inoltre, il direttore e fondatore dal 2006 dell’ensemble vocale “Apulia Cantat”.

Alessandro Fortunato dirigerà il Lucania & Apulia Chorus, che ha riportato l’attività corale ad alti livelli professionali

in ambito musicale. Il coro, nel corso della sua attività, si è esibito con direttori di grande prestigio e per un pubblico

eterogeneo, con all’attivo decine di produzioni, prime assolute e concerti in tutta Europa.

Dopo “Galanteria musicale”, il prossimo evento sarà domenica 20 marzo ore 11.45 con “Canzone d’autore”,

protagonista la cantante Badrya Razem insieme con il quartetto d’archi della Magna Grecia.

Il biglietto per assistere alle matinée domenicali del MArTA potrà essere acquistato presso l’Orchestra della Magna

Grecia (a Taranto, in Via Ciro Giovinazzi n° 28) e su www.eventbrite.it.

Ingresso consentito dalle ore 11.15

Inizio ore 11.45

Il costo del biglietto è di euro 8,00.

Info e prenotazioni

Orchestra della Magna Grecia

Front Office: Via Giovinazzi n. 28 a Taranto

Sito web orchestramagnagrecia.it

