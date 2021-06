(AGENPARL) – mar 15 giugno 2021 Marò, Battilocchio (FI):”Italia impari lezione”

“Era il febbraio del 2012 quando due servitori dello Stato, i fucilieri di marina Girone e Latorre furono accusati e privati della propria libertà in modo totalmente ingiusto, come poi è stato acclarato dalla realtà processuale, durante lo svolgimento di attività di servizio. Sono passati più di nove anni dal caso dell’Enrica Lexie e la ferita solo oggi è quasi rimarginata. Gli ottimi rapporti con l’India è giusto che continuino e che migliorino, ma l’Italia deve far tesoro della lezione appresa: mai e poi mai nostri uomini dovranno essere privati della libertà personale nell’adempimento dei loro compiti istituzionali”. Lo dichiara Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia.

