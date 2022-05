(AGENPARL) – lun 09 maggio 2022 Associazione Comune Autonomo Boville

Parco Maura Carrozza, S. Maria delle Mole BiblioPop, ex chiesetta via Ugo Bassi angolo via Goffredo Mameli

COMUNICATO 9 maggio 2022

Marino. Acab/BiblioPop APS, svolta Assemblea Annuale, approvato bilancio, entrano giovani nella gestione

Molti gli interventi che si sono succeduti alla relazione del Presidente che ha reso noto il riassunto delle attività svolte, illustrato il bilancio, – particolarmente corposo e già con indirizzi di spesa secondo i bandi che l’associazione ha vinto -, e dopo qualche cenno, invitato a proporre il calendario prossimo. Questo l’avvio a Bibliopop della Assemblea Generale Annuale dell’associazione Acab/Bibliopop APS, che ha preso il via alle ore 17.00 di giovedì 5 maggio in seconda convocazione a S. Maria delle Mole. Tra le cose in itinere e/o fatte, c’è l’evento che sarà reso noto a breve con l’assegnazione dei Premi per il “Moby Dick-Dunk” di letteratura. Così come, per gli interventi fisici, c’è il rifacimento e abbellimento e arricchimento dotazioni ludiche per i bambini del Parco “Maura Carrozza” adiacente Bibliopop. Subito dopo la relazione del Presidente Sergio Santinelli, hanno preso la parola Anna Appolloni, Federico Cestola, Giancarlo Forte, Michele Testa, Luca Bizzoni, Maurizio Aversa. Non solo, sui vari temi e iniziativa culturale e sociale di Bibliopop si sono sottolineate le rilevanze: della gestione dello spazio Biblioteca popolare e con l’uso esterno; della presentazione di nuovi libri ed eventi; di attenzione a serate e/o pomeriggi particolarmente dedicati ai giovani; della vicenda del Palaghiaccio, in cui Bibliopop vuole offrire un proprio ruolo di partecipazione, conoscenza e riflessione; la presenza organizzata di Bibliopop agli eventi che coinvolgono la nostra realtà come la Festa patronale e simili o la notte bianca e cose analoghe. Per quanto alla votazione del bilancio e degli indirizzi circa le attività culturali e le altre più pratiche (come la dotazione di servizi), con due distinte chiamate, sono state approvate all’unanimità. Quindi, considerando gli impegni familiari e/o lavorativi di un paio di componenti l’Esecutivo che guida l’Associazione, il Presidente Santinelli, prendendo la parola su questo punto specifico ha detto: “In considerazione di una prolungata esperienza di vicinanza e di dedizione oltre alla dimostrata responsabilità e capacità giunti a Bibliopop da un gruppo di giovani universitari e non, e avuto con loro un proficuo scambio di opinioni sulla gestione e le inizitive, anche differenti dall’esperienza fin qui prodotta da Bibliopop, propongo che Federico Cestola e Giorgia Di Mattia, unitamente alla conferma di Michele Testa che ci sta supportando da tempo, siano il completamento dell’Esecutivo confermato e parzialmente rinnovato da questa Assemblea Annuale”. Dopo brevi e numerose considerazioni positive, posto in votazione il nuovo assetto, è stato approvato all’unanimità. Quindi, il nuovo organismo dirigente dell’Associazione Acab/Bibliopop APS risulta così composto: Sergio Santinelli, Presidente; Maurizio Iagher, Tesoriere; Anna Apolloni, Annamaria Ariganello, Mauro Avello, Maurizio Aversa, Oreste Azzalin, Luca Bizzoni, Federico Cestola, Giorgia Di Mattia, Stefano Enderle, Giancarlo Forte, Michele Testa e Laura Silvestri.

