Marineschip Zr.Ms.

Willemstad vertrekt aanstaande zondag

voor bijna 4 maanden NAVO-inzet.

De mijnenjager sluit aan

bij de /Standing NATO Mine Countermeasures Group 1/

(SNMCMG1).

Dit is een permanent NAVO-vlootverband dat

bestaat uit mijnenjagers.

In de eerste weken van haar

inzet ruimt Zr.Ms.

Willemstad samen met de SNMCMG1

explosieven in de Nederlandse, Belgische en Noorse

wateren.

Verder neemt ze deel aan de grote oefeningen

Joint Warrior en Open Spirit 2020.

Open Spirit is een jaarlijkse /Historical Ordnance

Disposal/ operatie in de Baltische Zee.

Het doel van de

operatie is het ruimen van explosieven uit de Eerste en

Tweede Wereldoorlog.

Deze vormen nog altijd een gevaar

voor passerende scheepvaart.

Met het ruimen van deze

explosieven, maken de marines de zee veiliger voor

scheepvaart.

Joint Warrior is een grote jaarlijkse

oefening op het gebied van oorlogsvoering.



Zr.Ms.

Willemstad is de eerste mijnenjager die de nieuwste

Remus-systemen aan boord heeft.

Dat zijn onderwaterdrones

met sonar, camera en precisienavigatieapparatuur.

De Remus

kan onder water gedeeltes van de bodem en objecten in

kaart brengen zoals mijnen, explosieven of andere

voorwerpen.

De onderwaterdrone kan vooraf geprogrammeerde

opdrachten zelfstandig uitvoeren.



De nieuwe Remus is voor de marine alvast een voorschot op

de nabije toekomst.

Vanaf 2025 vaart de Koninklijke Marine

met nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen.

Zij vervangen de

huidige mijnenjagers.

De nieuwe schepen worden uitgerust

met diverse onbemande systemen, waaronder deze Remus.

Door gebruik te maken van nieuwe onbemande systemen,

hoeven de mijnenjager en bemanning straks zelf het

mijnengevaarlijk gebied niet meer in.

Mededeling aan redacties (niet voor publicatie)

U bent van harte uitgenodigd om op zondag 2 februari bij

het vertrek van Zr.Ms.

Willemstad te zijn.

U dient

uiterlijk 15:00 aanwezig te zijn in Den Helder.

U kunt

beeldmateriaal maken en er zijn interviews mogelijk.

