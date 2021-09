Margherita Corrado (Senato, Gruppo Misto e Candidata a Sindaco di Roma)

(AGENPARL) – dom 05 settembre 2021 “Non basta il mercoledì. Zètema deve ripensare la gestione degli accessi ai siti culturali di Roma Capitale a numero contingentato, garantendo pari diritti ai visitatori singoli o comunque non aggregati in gruppi”, lo dichiara la sen. Margherita Corrado, candidata a Sindaco per la lista civica Attiva ROMA, che ha nella cultura il so tema identitario. Ormai da tempo, i gruppi organizzati hanno diritto ad accedere ogni giorno alle aree archeologiche e ai monumenti aperti al pubblico; i singoli solo il mercoledì. Una discriminazione bella e buona che esclude tanti italiani e stranieri, specialmente non romani, dalla possibilità di godere della visita ai cd. auditorium di Mecenate o ai Trofei di Mario, entrambi sull’Esquilino, al museo diffuso di Testaccio e a molti altri luoghi interessantissimi. I romani possono forse permettersi di aspettare che sia mercoledì, ed entrano gratis se possiedono la carta dei Musei in Comune (MIC) – un’agevolazione che sarebbe opportuno estendere a chiunque sia residente nella capitale -, ma tutti gli altri, specialmente se presenti in città occasionalmente, non è dato usufruire del servizio reso da Zètema, la società in house del Comune alla quale la Sovrintendenza Capitolina affida la valorizzazione del proprio patrimonio. Una esclusione ingiustificata che favorisce i gruppi organizzati ma danneggia, di fatto, i singoli cittadini, le coppie, i terzetti, insomma tutti coloro che non raggiungono la consistenza quantitativa richiesta per la libera fruizione (previa prenotazione) nell’intera settimana. Non basta: dopo la pausa agostana, il 4 e il 5 settembre, in relazione all’iniziativa “Archeologia in Comune”, la suddetta restrizione è stata temporaneamente accantonata ma non tutti i cortesissimi operatori dello 060608 lo sanno. “Se poi volessi far slittare al prossimo week end qualcuna delle visite per le quali ho fatto domanda? Ad oggi, sul portale il ‘calendario’ si ferma a domenica 5 settembre”, aggiunge la parlamentare. Trattandosi della prima domenica del mese, in fine, l’ingresso sarebbe gratuito in tutti i luoghi della cultura di Roma Capitale ma i Fori imperiali e i Musei Capitolini saranno invece chiusi, il 5 e il 6, per ragioni di sicurezza legate ad un evento istituzionale in Campidoglio. La notizia è di venerdì 3 settembre. Chissà chi ha deciso di fare un’improvvisata alla Sindaca!

Margherita Corrado (Senato, Gruppo Misto e Candidata a Sindaco di Roma)

