(AGENPARL) – ven 25 marzo 2022 Nel caso di almeno uno dei sei direttori in cerca d’autore (che a tutt’oggi non sono dipendenti MiC), per scongiurare il rischio che, firmando senza essere stati ancora legittimati a farlo, producessero atti inefficaci o nulli, Osanna ha delegato le loro funzioni, SENZA avocarle preventivamente a sé come di prassi, a quei funzionari ministeriali già ritenuti inadeguati alla direzione dei medesimi istituti. Forse perché l’avocazione darebbe implicitamente ragione a chi contesta le nomine non trasparenti dei sei pre-scelti, ragione stessa della puntualissima richiesta di chiarimenti avanzata dalla Corte dei conti per decidere se ammetterle a registrazione? E s’impongono altre domande, più sostanziali: chi paga i 6 neo-direttori oggi ‘defraudati’ delle funzioni che avevano cominciato a svolgere dal 1° marzo? E chi garantisce eventuali contratti, incarichi e impegni di spesa assunti nei parchi/musei già esistenti (non virtuali come Sepino e Cerveteri-Tarquinia), con firma del neo-dirigente apposta tra l’1 e il 22 marzo? Se annullati, chi farà fronte alle rivalse dei soggetti danneggiati? E per finire: quando onestà intellettuale e competenza in materia amministrativa torneranno ad informare l’agire della Direzione generale Musei e di tutto il Collegio Romano? La nottata non è ancora passata.

Margherita Corrado (Senato, Gruppo Misto – Commissione Cultura)