(AGENPARL) – sab 19 marzo 2022 Capite bene che qualcosa non torna. Dal momento che il Codice Antimafia prevede che l’efficacia delle aggiudicazioni sia condizionata alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA), strumento attraverso il quale, dal 2016, le Pubbliche Amministrazioni/Stazioni Appaltanti possono richiedere la documentazione antimafia anche qualora le iscrizioni in white list non risultino aggiornate, in più occasioni la Prefettura di Roma ha evidentemente già valutato che non ci sono motivi ostativi alle aggiudicazioni per la AVR. Ma se l’interrogazione della BDNA è sufficiente per permettere l’aggiudicazione di appalti escludendo qualsiasi possibile infiltrazione mafiosa, come si spiega il ritardo nell’aggiornamento dell’iscrizione in white list di AVR da parte della Prefettura di Roma? Sarà il caso di porre al Ministro anche questo interrogativo e di vigilare ancor più, dal momento che tra i servizi ambientali svolti da AVR ci sono anche le bonifiche, ambito al quale il PNRR riserva, per i soli “siti orfani” (oggetto di altri recentissime interrogazioni) ben 500 milioni di euro.

Margherita Corrado (Senato, Gruppo Misto – Commissione Antimafia)