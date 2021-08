(AGENPARL) – dom 08 agosto 2021 Marcinelle: Nissoli (FI), italiani all’estero importanti per ripresa, valorizzarli per ricordare lavoratori caduti sul lavoro

“Oggi, domenica 8 agosto, ricordiamo il 65.mo anniversario della tragedia di Marcinelle, in cui persero la vita 262 minatori, 136 dei quali erano italiani. Il terzo incidente per numero di vittime trai lavoratori italiani all’estero, dopo i disastri di Monongah e di Dawson, entrambi negli Usa, avvenuti rispettivamente nel 1907 e nel 1913. Ricordando i lavoratori italiani caduti sul lavoro a Marcinelle celebriamo anche la ‘Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo’. Un fatto importante che ci fa capire meglio la storia italiana e come l’emigrazione ne sia parte fondamentale. Oggi gli italiani all’estero sono circa il 10% della popolazione del nostro Paese e possono dare un contributoimportante alla ripresa se si attivano adeguate politiche capaci di inserirli dinamicamente nel Sistema Italia. Anche questo potrebbe essere un modo per ricordare quei lavoratori”. Lo ha dichiarato Fucsia Fitzgerald Nissoli, deputata di Forza Italia eletta in Nord e Centro America.

