(AGENPARL) – dom 08 agosto 2021 MARCINELLE, DAL MAS (FI), LE LEZIONI DI UNA TRAGEDIA

Il dovere del ricordo non basta

“Sono passati 65 anni fa dalla tragedia di Marcinelle, in cui persero la vita 262 persone, di cui 136 italiani. Tra i minatori nostri connazionali intrappolati dal fuoco e asfissiati dall’ossido di carbonio sette friulani: Pietro Basso (Fiume Veneto), Mario Buiatti (Udine), Ruggiero Castellani (Ranchis), Lorenzo De Santis (Flabiano), Ferruccio Pegorer (Azzano Decimo), Ciro Natale Piccolo (Povoletto), Armando Zanelli (Palazzolo delle Stelle).

Sette uomini che cercarono il futuro in una miniera del #Belgio e in quella #miniera la vita la persero. Perché c’è stato un tempo, neanche troppo lontano, in cui anche la nostra regione era terra di emigrazione e non meta di immigrazione. E c’è stato un momento in cui si moriva sul lavoro. E quel momento purtroppo è anche oggi: 538 vittime in Italia nella prima metà del 2021, di cui 12 in FVG. Una media di quasi trenta vittime all’anno.

Di fronte al triste anniversario di Marcinelle non abbiamo solo il dovere della memoria, ma quello di trarre queste lezioni da quella tragedia e agire di conseguenza”.

🔊 Listen to this