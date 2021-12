(AGENPARL) – mer 01 dicembre 2021 MARATONA VACCINALE: SOMMINISTRAZIONI ANCHE NELLE RSAQuasi 38mila appuntamenti già fissati per le vaccinazioni straordinarie dal 4 all’8 dicembre

Sono numerosi e diffusi su tutto il territorio trentino i centri vaccinali dove si potrà fare la vaccinazione anti Covid-19 in occasione della maratona vaccinale dal 4 all’8 dicembre (sia dose «booster», sia prima dose). Grazie al supporto delle Rsa e della Cooperazione Trentina saranno allestiti nuovi centri a Borgo Chiese (Condino), Brentonico, Folgaria, Ledro, Pieve di Bono, Storo e Trento. I nuovi centri si aggiungono ai dodici tradizionali dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, ai sette ospedali (centri prelievi) e al nuovo hub vaccinale in allestimento a Lavis. I centri vaccinali saranno aperti in via eccezionale dalle 6 alle 24 con l’obiettivo di arrivare a immunizzare oltre 100mila trentini. Alle 18 di oggi sono state 36mila le terze dosi prenotate, a cui si aggiungono 1800 prime dosi.

Per fissare l’appuntamento devono essere trascorsi cinque mesi (150 giorni) dall’ultima somministrazione: è comunque il sistema CUP a verificare l’intervallo di tempo tra il primo ciclo vaccinale e la terza dose. In occasione della maratona vaccinale sarà somministrato Moderna (metà dose); chi non ha ancora iniziato il ciclo vaccinale potrà invece scegliere tra Pfizer e Moderna. Nel caso delle prime dosi è possibile accedere ai centri vaccinali anche senza prenotazione, preferibilmente dopo le 21. Il suggerimento è comunque quello di prenotare sempre l’appuntamento al Cup online per evitare attese e facilitare il lavoro dei centri vaccinali. Gli orari di apertura dei vari centri vaccinali, soprattutto quelli più periferici, possono subire modifiche in base alle prenotazioni.

Raccomandiamo come sempre di rispettare l’orario dell’appuntamento e di non arrivare con troppo anticipo (al massimo cinque minuti prima). Ricordiamo di portare tessera sanitaria, modulo del consenso e scheda anamnestica già compilati. Tutti i moduli per il vaccino anti Covid-19 sono scaricabili dal sito dell’Azienda sanitaria: https://www.apss.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica/Moduli-vaccinazione-anti-Covid-19

Per semplificare la viabilità di accesso al centro di Trento Sud (Mattarello) nei giorni della maratona vaccinale l’attività del drive through tamponi sarà trasferita temporaneamente a Pergine Valsugana (Villa Rosa).

Centro vaccinale Indirizzo

Arco Via Aldo Moro 95

Borgo Valsugana Via Giuseppe Gozzer 39

Pergine Valsugana Via Spolverine 84 Pergine Valsugana

Cavalese Via Bronzetti 64 (Centro congressi Palafiemme)

ClesViale Degasperi 163 (CTL)

Lavis Via Giuseppe di Vittorio 24 (sede protezione civile)

Malè Via IV novembre 8

MezzolombardoVia degli Alpini 7 (Centro servizi sanitari)

Rovereto Viale della Vittoria 102/A (ex Manifattura)

Sèn Jan Strada di Pre de Gejia 4 Tione Via Roma 7 (Cinema teatro)

Tonadico Via Rivetta al Prà 7

Trento Mattarello località San Vincenzo

Ospedale di Arco Viale dei Capitelli 48

Ospedale di Borgo Corso Vicenza 9

Ospedale di Cles Via Alcide Degasperi 41

Ospedale di Rovereto piazzale Santa Maria 6

Ospedale di Tione Via Ospedale 11

Ospedale di Trento Via Gocciadoro 82

Sala della Cooperazione Trento Via Segantini 10

Apsp FolgariaVia Giovanni XXIII 1

Apsp Borgo Chiese Via Roma 38 (Casa sanitaria Condino)

Apsp BrentonicoVia Ospedale 12 (Casa della salute)

Apsp Ledro Via Falcone e Borsellino 6 Bezzecca

Apsp Pieve di Bono Prezzo Frazione Strada 1

Apsp StoroVia Sette Pievi 22 (Casa della salute)

🔊 Listen to this