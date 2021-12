(AGENPARL) – gio 02 dicembre 2021 MARATONA VACCINALE: ANCORA POSTI DISPONIBILI

Sono ancora molte le disponibilità di posti nei centri vaccinali per le giornate dall’4 all’8 dicembre. Ogni giorno, in base alle adesioni alla maratona, vengono aperti ulteriori spazi di prenotazione. In particolare per il nuovo centro vaccinale di Lavis, situato nella struttura della Protezione Civile in zona industriale in via Giuseppe di Vittorio 24, è possibile trovare ancora numerosi appuntamenti liberi. Alle 18 di oggi sono state più di 43mila le terze dosi prenotate, a cui si aggiungono 2.444 prime dosi.

Nella giornata di oggi sono partiti gli Sms che avvisano le persone, che avevano prenotato la somministrazione della terza dose dopo l’8 dicembre, della possibilità di anticipare la somministrazione nelle giornate della maratona vaccinale senza dover disdire prima l’appuntamento già fissato.

Si ricorda che per fissare l’appuntamento devono essere trascorsi 150 giorni (cinque mesi) dall’ultima somministrazione. Il sistema di prenotazione CUP verificherà l’intervallo di tempo tra il primo ciclo vaccinale e la terza dose. Gli orari di apertura dei vari centri vaccinali, soprattutto quelli più periferici, potranno subire modifiche in base alle prenotazioni registrate.

