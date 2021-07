(AGENPARL) – lun 26 luglio 2021 La georeferenziazione degli acquisti PA su strumenti Consip nel I semestre 2021: il Mepa resta lo strumento più usato, il Lazio guida la classifica degli acquisti

I dati sono consultabili sui siti www.consip.it e www.acquistinretepa.itRoma, 26 luglio 2021Consip ha pubblicato l’aggiornamento, al 30 giugno 2021, della mappa georeferenziata degli acquisti della PA, lo strumento interattivo messo a disposizione di amministrazioni, imprese e cittadini per consultare i principali dati sugli acquisti effettuati dalle PA sugli strumenti di e-procurement del Programma di razionalizzazione della spesa pubblica, gestito da Consip per conto del Mef.

Fra gli strumenti di e-procurement, il più utilizzato si conferma il Mercato elettronico della PA – Mepa che ha registrato nei primi sei mesi del 2021 un “erogato” – ovvero il valore degli acquisti annui secondo competenza economica – pari a 2,78 mld/€ seguito da Convenzioni (2,09 mld/€), Sistema dinamico di acquisizione – Sdapa (1,55 mld/€), e Accordi quadro (0,42 mld/€).

Per quanto riguarda i settori merceologici, nello stesso periodo il valore degli acquisti più alto si registra nella Sanità con 2,02 mld/€, seguita da Altri beni e servizi (1,57 mld/€), ICT (1,09 mld/€) Energia e Utilities (1,08 mld/€), Lavori di manutenzione (0,57 mld/€) e Building Management (0,49 mld/€).

A livello territoriale, nei primi sei mesi del 2021:

il Lazio è la regione che ha fatto registrare il maggior valore degli acquisti delle PA del territorio su tutti gli strumenti di e-procurement, con un “erogato” totale di 1,54 mld/€

la Basilicata è la prima regione per incremento del valore degli acquisti rispetto al I semestre 2020, con una crescita del +53%

la Campania è la prima regione per numero di fornitori abilitati al Mepa – con oltre 19mila imprese iscritte, mentre per quanto riguarda lo Sdapa la graduatoria è guidata dal Lazio con 833 imprese.

Il sistema di georeferenziazione – realizzato con il supporto di Sogei, che ha reso disponibile la soluzione GEOPOI® (GEOcoding Points Of Interest) – rappresenta è un sistema evoluto di analisi dati, orientato a una sempre più ampia conoscenza e razionalizzazione della spesa pubblica e. al tempo stesso, uno strumento di trasparenza e rendicontazione per utenti e cittadini.

Le mappe sono messe a disposizione degli utenti sul sito Consip (www.consip.it) nella sezione “Attività” e sul portale di e-procurement (www.acquistinretepa.it), nella sezione “Programma/Numeri”.

Di seguito alcune tabelle di dettaglio.

TABELLE DATI TERRITORIALI AL 30 GIUGNO 2021

VALORE DEGLI ACQUISTI SU TUTTI GLI STRUMENTI – I SEMESTRE 2021 (dati in mln/€)

Prime 5 Regioni Prime 5 Province

Lazio 1.539 Roma 1.447

Sicilia 788 Palermo 486

Campania 452 Cagliari 317

Lombardia 434 Genova 289

Sardegna 428 Napoli 259

INCREMENTO VALORE DEGLI ACQUISTI VS I SEMESTRE 2021 (dati in %)

Prime 5 Regioni Prime 5 Province

Basilicata +52,96 Teramo +157,64

Liguria +52,61 Agrigento +99,52

Molise +50,07 Isernia +77,53

Puglia +39,88 Bari +76,57

Calabria +35,77 Pescara +74,48

FORNITORI ABILITATI AGLI STRUMENTI DI NEGOZIAZIONE AL 30 GIUGNO 2021 (n.)

MEPA – Prime 5 Regioni Prime 5 Province

Campania 19.043 Roma 12.658

Lazio 16.402 Napoli 8.525

Sicilia 13.849 Torino 5.900

Veneto 13.036 Milano 5.115

Piemonte 12.450 Salerno 3.579

SDAPA – Prime 5 Regioni Prime 5 Province

Lazio 833 Roma 690

Campania 738 Napoli 368

Lombardia 591 Milano 363

Sicilia 552 Bari 178

Puglia 432 Torino 163

