Manziana, Senatra: Da attuale amministrazione ottimi risultati. Ora realizziamo i progetti del Pnrr

Manziana, 10 giugno 2022 – Grazie a un’attenta gestione delle risorse il Comune di Manziana ha chiuso il Bilancio di esercizio 2021 con un avanzo di amministrazione libero di circa 240mila euro, fondi che potranno essere spesi per i cittadini. A dimostrazione delle politiche virtuose messe in campo dall’attuale amministrazione c’è anche il recupero in soli sei anni di un pesante disavanzo tecnico derivante da un accertamento straordinario dei residui che, nel 2015, la legge prevedeva di recuperare in venti anni.

Nel prossimo quinquennio poi, con i fondi del PNRR, il nostro Comune potrà realizzare undici progetti già presentati dall’attuale amministrazione, per un valore totale di oltre 13 milioni di euro. Tra questi, sono previsti importanti interventi di riqualificazione che riguardano: gli edifici scolastici, gli impianti sportivi, la stazione ferroviaria, la piazza T. Tittoni e l’area ex Vedette, all’interno della quale verranno realizzati un asilo nido, un eco-museo e spazi dedicati ai giovani e alla terza età.

Ci sono ancora molti obiettivi importanti da raggiungere per disegnare il presente e futuro della nostra città. Per questo propongo ai cittadini di continuare a lavorare insieme per Manziana nei prossimi cinque anni.

Valeria Senatra, assessore al Bilancio del Comune di Manziana

Candidata alle elezioni amministrative con la lista N.1 – “Progettiamo Manziana”

[senatra.jpg]

