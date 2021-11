(AGENPARL) – sab 27 novembre 2021 Addetto Stampa

Feltre, 25 novembre 2021

Manutenzione delle aree verdi: il Comune di Feltre e l’Istituto “Della

Lucia” siglano un accordo fino al giugno del 2023.

Si consolida e si amplia la collaborazione tra il Comune di Feltre e l’Istituto di

Istruzione Superiore “Antonio Della Lucia” per la manutenzione delle aree verdi

comunali.

Alla luce degli esiti positivi dell’esperienza – avviata nel 2019 e poi rinnovata per

un’altra annualità sino a quest’estate in via Nassa – i due partner hanno ora deciso di

ampliare l’oggetto dell’accordo a tutte quelle aree che potranno essere di volta in

volta individuate in relazione alle esigenze del servizio di manutenzione del verde

comunale.

In base allo schema di collaborazione approvato dalla giunta nella sua ultima seduta,

il Comune di Feltre si impegna a mettere a disposizione le aree comunali che

verranno congiuntamente individuate dal referente dell’Istituto e dal Responsabile

della l’U.O. Ambiente, Verde e Protezione Civile per lo svolgimento da parte

dell’Istituto delle attività di manutenzione e a riconoscere un rimborso spese nella

misura massima di 500 euro annui.

L’Istituto “Della Lucia”, a sua volta, con la sottoscrizione dell’accordo, si impegna a

svolgere le attività di pulizia e manutenzione indicate e a osservare e far applicare le

normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro alle persone coinvolte

nello svolgimento delle attività in oggetto, dotando gli allievi di DPI idonei in

relazione alle lavorazioni da realizzare e formandoli rispetto ai rischi associati alle

attività da realizzare.

“L’accordo in oggetto è rilevante sotto diversi punti di vista, sottolinea l’assessore

all’Ambiente del Comune di Feltre Valter Bonan. Da un lato, infatti, la collaborazione

in oggetto favorisce la partecipazione attiva e responsabile dei giovani alla gestione

del territorio, oltre che lo sviluppo ed il consolidamento dei rapporti tra

amministrazioni su materie di interesse comune, consentendo di mettere a sistema

informazioni, dati e conoscenze in un progetto unitario. D’altro canto, prosegue

l’assessore, il Comune può avvalersi di un aiuto competente e qualificato, che potrà

essere destinato, in particolar modo, a contesti dove sia utile una conoscenza

specifica in materia di manutenzioni del verde e delle specie arboree. Il

prolungamento dell’accordo fino al giugno del 2023, conclude Bonan, ci consentirà

inoltre di poter programmare gli interventi in un quadro di pianificazione integrata

anche con un altro accordo di cooperazione tra Amministrazioni (Comune, Istituto

Della Lucia, Università di Padova-Tesaf) sulla rigenerazione del verde urbano.

Occasioni queste utili a valorizzare conoscenze e favorire esperienze concrete e “sul

campo” nei rapporti tra scuola e mondo delle istituzioni pubbliche locali”.

