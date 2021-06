(AGENPARL) – sab 12 giugno 2021 Mantova Casa del Mantegna : al via la mostra “Joseph Beuys. Il Tamburo

dello Sciamano”

Dal 19 giugno al 29 agosto con inaugurazione il 18 giugno

Ingresso libero

Il programma espositivo di Casa del Mantegna a Mantova riparte con la

mostra “Joseph Beuys. Il Tamburo dello Sciamano”. L’evento commemora

il centenario della nascita di Joseph Beuys, artista che ha segnato la

storia dell’arte contemporanea con la sua idea di “arte

ampliata”,interpretata in senso antropologico.Dal 19 giugno al 29

agosto 2021 la mostra celebra l’anniversario con opere, multipli,

video, materiale documentario e iniziative che rendono omaggio

all’attualità del pensiero di Beuys circa il ruolo dell’artista,

l’impegno ambientale, il rapporto tra arte e scienza. Promossa

dall’Associazione Culturale Flangini in collaborazione con la

Provincia di Mantova, la personale è curata dal prof. Antonio

d’Avossa, critico d’arte,studioso dell’opera e del pensiero del

Maestro tedesco e curatore di numerose esposizioni in Europa e in

America. Grande protagonista della sperimentazione concettuale, Beuys

compendia con Andy Warhol, di cui era amico ed estimatore benché su

posizioni diverse, le linee fondamentali dell’arte visiva del secondo

dopoguerra. Notissimo in Europa e negli USA, dal 1971 lavorò ed espose

frequentemente in Italia. Legato in un primo tempo a Fluxus, gruppo

che intendeva ricreare il senso dell’arte in relazione alla vita, fu

sempre

molto attivo nel proporre temi ecologici e politici e fornì un

contributo essenziale alla fondazione del movimento dei Verdi (Die

Grünen) in Germania. «Il suo attivismo politico va letto non soltanto

nel senso ecologico, ma principalmente nell’aspetto antropologico:

difesa dell’uomo, della creatività, dei valori umani» (A. d’Avossa).

In mostra oltre 100 esemplari di multipli e opere uniche, provenienti

da collezioni private e pubbliche,

dimostrano un uso strategico di questo “arsenale” creativo e pacifico

come arma di propaganda di un pensiero divenuto oggetto di numerose

attenzioni e letture. Circa 150 documenti rari guidano il visitatore

lungo il percorso della Casa del Mantegna: i manifesti firmati dal

Maestro tedesco, le cartoline e le fotografie documentano la sua

attività e il suo pensiero. I multipli e i documenti sono accompagnati

da una serie di video realizzati tra il 1964 e il 1985, che

testimoniano le famose “azioni” durante le quali l’artista coinvolgeva

il pubblico con discussioni su temi sociali, dando vita a un nuovo

concetto di scultura: la “scultura sociale” (Soziale Plastik). Rari

filmati, dodici tra silenziosi o sonori, di “azioni” e discussioni

dell’artista, collocati in quattro differenti postazioni lungo il

percorso espositivo: questo modo essi «rendono visibile l’invisibilità

delle sue parole» (A. d’Avossa).Di particolare interesse in mostra la

ricostruzione simbolica dell’incidente dell’aereo Stuka JU-87 caduto

sul fronte Russo in Crimea, a causa di un’improvvisa tempesta di neve,

nel febbraio 1943. L’artista fu soccorso da una tribù di nomadi

Tartari che praticarono una medicina sciamanica di “ricostruzione”

ricoprendo il suo corpo di grasso animale e avvolgendolo nel feltro.

Successivamente venne trasporto nell’ospedale

militare tedesco dove ricevette ulteriori cure. Il contatto con la

cultura dei Tartari e lo straordinario episodio vissuto favorirono lo

sviluppo dell’idea di un’arte come esperienza salvifica del mondo

malato: l’uso del feltro e del grasso, materiali ricorrenti nelle sue

“AZIONI”, opere e installazioni, rimanda infatti a quel particolare

momento biografico. La manifestazione presenta numerosi eventi

collaterali: prevede, tra gli altri, percorsi nel paesaggio mantovano

a piedi, in bici o in battello a propulsione elettrica nel lago, con

partenza, anche notturna, e arrivo in mostra.

Per ulteriori informazioni sulla mostra consultare

www.casadelmantegna.it_www.associazioneflangini.eu oppure telefonare

