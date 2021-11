(AGENPARL) – sab 13 novembre 2021 MANOVRA: VERSACE (FI), LEP GRANDISSIMO RISULTATO DI MINISTRO CARFAGNA

“Grazie all’impegno di Forza Italia e, in particolare, al grandissimo lavoro del ministro per il Sud Mara Carfagna, il governo con la legge di bilancio ha introdotto i Lep (Livelli essenziali delle prestazioni) su asili nido e trasporto scolastico degli studenti con disabilità prevedendo, inoltre, uno stanziamento economico per finanziali. Si tratta di un grande risultato e di una misura che non solo avrà un impatto assolutamente favorevole sulle fasce più deboli della società, come bambini e disabili, ma che ridurrà anche l’atavico gap del Mezzogiorno con il Nord Italia. Grazie a queste risorse, infatti, i servizi oggetto dei Lep non saranno più finanziati in base al principio della spesa storica, che ha sempre posto il Meridione in una posizione di svantaggio, ma in base a dei predeterminati livelli minimi di prestazioni che i Comuni dovranno garantire. Una misura che finalmente, dopo tanti anni di lunghi dibattiti, fornirà servizi essenziali in materia sociale che devono essere garantiti a tutti, senza differenze territoriali di natura socio-economica”. Così, in una nota, la deputata e responsabile dei dipartimenti Sport, Pari Opportunità e Disabilità di Forza Italia, Giusy Versace.

