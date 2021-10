(AGENPARL) – mer 20 ottobre 2021 Manovra, Toffanin (Fi): no esclusione unifamiliari, fornire tempi adeguati per famiglie e imprese

“Il superbonus 110 va prorogato fino a fine 2023 anche per le unità immobiliari unifamiliari, non solo per i condomini. Allo stesso modo, si devono prorogare tutti gli altri bonus edilizi come quello sulle facciate.

Lo dichiara la senatrice di Forza Italia Roberta Toffanin, vice presidente della commissione Finanze e Tesoro.

“Solo con tempi adeguati – aggiunge – questi provvedimenti produrranno benefici sull’economia con il loro effetto moltiplicatore. Servono tempi proporzionati, non solo per gli adempimenti burocratici, ma anche per il difficile reperimento delle materie prime che rallentano i lavori. Inoltre, un lasso di tempo più lungo farà da effetto calmiere per contenere gli aumenti dei costi dei materiali e dell’energia. Lo chiedono non solo i cittadini che sperano di poter usufruire del beneficio fiscale, ma anche le aziende che non riescono a progettare, fornire preventivi e aprire i cantieri concludendo i lavori nei tempi prescritti.Se poniamo fine ora a queste misure verrebbe meno lo sforzo economico sostenuto dallo Stato fino ad oggi perché l’effetto del beneficio in termini di crescita economica e di occupazione non sarebbe così efficace e utile all’obiettivo – conclude.

