(AGENPARL) – lun 25 ottobre 2021 Manovra: Squeri, no a cashback, risorse vadano a taglio tasse

“Mai come quest’anno la manovra non può che avere una finalità: aiutare l’Italia a ripartire. Ogni euro disponibile deve essere impiegato per questo obiettivo, cominciando da un sostanzioso taglio delle tasse”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia Luca Squeri. “Se i 4,7 miliardi stanziati da Conte per il cashback fossero stati indirizzati alla riduzione del carico fiscale, oggi saremmo già un passo avanti. Una cosa è certa: non ne faremo due indietro continuando a buttare risorse al vento per far contento il leader grillino”, conclude.

