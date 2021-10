(AGENPARL) – mer 20 ottobre 2021 Manovra: Sisto, sia vicina a Italia che lavora

“Apprezzato l’impianto, l’auspicio è che la prossima manovra sia più vicina possibile all’Italia che lavora e che vuole ripartire. In questo senso, per Forza Italia l’abbassamento delle tasse è il quadrante più importante, sinonimo di vero rilancio”. Così a Sky Tg24 il deputato di Forza Italia e Sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto che poi ha proseguito: “E’ necessario, per questo, produrre ogni sforzo per mantenere i bonus edilizi, che al Sud hanno avuto un grande successo e consentito la ripresa di un settore fondamentale per l’economia del Paese. Quanto al reddito di cittadinanza, basterebbe sommare tutte le inchieste sulla sua indebita percezione per capire che va profondamente riformato nel rapporto tra elargizione e capacità lavorativa”, ha concluso.

