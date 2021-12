(AGENPARL) – dom 12 dicembre 2021 Manovra: Siracusano, continua battaglia FI per aiutare imprese dissequestrate

“Lo scorso anno proprio in queste settimane la Commissione Giustizia della Camera dava il via libera ad un mio emendamento che aveva come fine ultimo quello di stanziare 40 milioni di euro per istituire un fondo risarcimenti per le imprese dissequestrate. L’obiettivo era quello di porre rimedio ai danni fisiologici derivanti dall’applicazione di una misura preventiva o cautelare di natura reale poi revocata. Risorse, insomma, che sarebbero servite a ristorare le aziende destinatarie di una misura di prevenzione, come ad esempio la confisca, e poi dissequestrate. La mia proposta poi fu bocciata dalla Commissione Bilancio e restò, dunque, lettera morta. Adesso la collega Gabriella Giammanco, portando avanti questa battaglia di Forza Italia, ha presentato un analogo emendamento alla legge di bilancio, durante il suo passaggio parlamentare al Senato. È inutile sottolineare come questa proposta abbia il mio totale sostegno. Le aziende dissequestrate nella maggior parte dei casi versano in una condizione di crisi così irreversibile da rendere inutile qualsivoglia forma di sostegno, e rischiano seriamente di dover chiudere definitivamente. Proprio per questo è necessario prevedere degli strumenti finanziari che consentano ai destinatari di un provvedimento ablativo rivelatosi poi infondato il reinserimento nel mondo del lavoro o l’avvio di nuove attività imprenditoriali. Un imprenditore danneggiato per un errore della giustizia – e bene ha fatto il programma ‘Le Iene’ a dedicare un servizio ad una storia di questo tipo – non può essere condannato anche da innocente, e le aziende che hanno subito un torto devono avere la possibilità, anche economica, di potersi riabilitare e ripartire”.

Così Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia e componente della Commissione Giustizia di Montecitorio.

