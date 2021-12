(AGENPARL) – ven 17 dicembre 2021 Manovra, sindacati Polizia: prolungamento in servizio poliziotti è dannoso

Pubblica Sicurezza”. Così si legge in una lettera inviata al ministro Luciana Lamorgese, al ministro Renato Brunetta e al Capo della Polizia Lamberto Giannini dai maggiori sindacati di Polizia Coisp, Sap, Fsp Polizia, Silp-Cgil. “Questa proposta, il cui primo firmatario è il senatore Malpezzi, non tiene conto delle innumerevoli problematiche interne alla Polizia, in primis quella dell’età: i nostri organici, infatti, si caratterizzano da un’età media molto elevata e questo di per sé non giova al lavoro quotidiano di chi è sul campo a tutela dell’ordine pubblico” continua la missiva. “Qualora venisse approvato questo emendamento – conclude la lettera – oltre a penalizzare migliaia di poliziotti che da tanti anni attendono la possibilità di crescere professionalmente, andrebbe a incidere sul turnover, bloccando ancora una volta l’arruolamento di tanti giovani”.

Francesca Siciliano

