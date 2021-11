(AGENPARL) – Roma, 10 nov 2021 – “Il superbonus può essere uno strumento prezioso anche per la ricostruzione nelle zone terremotate, ma in Parlamento servirà uno sforzo in più per renderlo pienamente utilizzabile e per evitare che il rincaro delle materie prime diventi un ostacolo insormontabile. Meno burocrazia, più lavoro. La Lega c’è”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

