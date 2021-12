(AGENPARL) – dom 05 dicembre 2021 MANOVRA: RUGGIERI (FI), PATRIMONIALINA SENZA ALCUN BENEFICIO, BASTA PRENDERE IN GIRO ITALIANI

“La patrimonialina sarebbe stato un costo per chi non è ricco solo per sinistra e Cinquestelle, senza alcun beneficio: gli aumenti delle bollette cubano 8 miliardi, la patrimonialina 240 milioni, cioè un trentaduesimo. Basta prendere in giro gli italiani”. Così Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia, risponde alle esternazioni del ministro Patuanelli a La Stampa.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this