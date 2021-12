(AGENPARL) – lun 06 dicembre 2021 MANOVRA, ROTA (FAI CISL): “SCIOPERO POLITICO E NON DI MERITO”

“È una scelta sbagliata quella di Cgil e Uil di radicalizzare il conflitto. Scegliere lo sciopero generale oggi vuol dire usare questo strumento a scopo politico, non di merito. I temi affrontati sul tavolo con il governo rispetto la manovra economica hanno trovato spazio grazie all’interlocuzione tra Cgil Cisl Uil e il governo, e grazie alle mobilitazioni unitarie in corso in tante piazze. La scelta di Cgil e Uil di proclamare lo sciopero rischia invece di disorientare e dividere i lavoratori, in un momento delicato per il Paese e con importanti segni di dialogo con l’esecutivo e di ripresa della crescita, e rischia dunque di vanificare tutto il confronto svolto finora e i risultati ottenuti rispetto alle richieste del sindacato”.

