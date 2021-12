(AGENPARL) – mar 07 dicembre 2021 Manovra. Rauti (FdI): né visione né prospettiva di crescita. Lavoro è priorità per ripartenza

“La Manovra è triste, senza una visione né una prospettiva di crescita. Non tutela il ceto medio né le imprese e delude tutti. Fratelli d’Italia ha presentato oltre 750 emendamenti alla legge di Bilancio, per sostenere famiglie e imprese; servono più risorse per abbassare le tasse, e bisogna concentrarsi sull’obiettivo di tagliare il cuneo fiscale. E’ il lavoro la priorità per la ripartenza”.

Così il vicepresidente vicario del gruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Isabella Rauti, ai microfoni del Tg2.

