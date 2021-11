(AGENPARL) – mer 24 novembre 2021 Manovra: Pianese (Coisp), si riduca Irpef su indennità e straordinari Ps

“Chiediamo al governo e a tutte le forze politiche un segnale di attenzione concreto nella prossima legge di bilancio nei confronti delle Forze di Polizia: il previsto taglio dell’Irpef valga anche per le indennità operative dei poliziotti e per il lavoro straordinario”. Così Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. “Questi trattamenti accessori – spiega – sono fermi a venti anni fa: non sono stati oggetto di rivalutazione né verranno toccati dal rinnovo del contratto di lavoro, in discussione in questi giorni, a causa della scarsità di risorse a disposizione. Il taglio dell’Irpef sulle indennità operative e sul lavoro straordinario, a cui le amministrazioni del comparto sicurezza ricorrono largamente per sopperire ai vuoti d’organico, pari a 10.000 unità per la sola Polizia di Stato, sarebbe un sostegno concreto al lavoro instancabile delle donne e degli uomini della Polizia di Stato in favore della sicurezza pubblica”, conclude.

Francesca Siciliano

