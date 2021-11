(AGENPARL) – ven 19 novembre 2021 Manovra, Pella (FI): “Attenzione a non lasciare indietro nessuno”

“Davanti alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato sul disegno di legge di bilancio per il 2022, la Vicepresidente Confcommercio Prampolini sottolinea come sia fondamentale tenere in debito conto gli impatti profondi della crisi economica-sociale provocata dall’emergenza sanitaria. Per questa ragione misure in materia di moratorie fiscali e creditizie così come crediti d’imposta dedicati risultano necessari. Riduzione della pressione fiscale e del cuneo vanno nella giusta direzione, così come lo stimolo all’intermodalità infrastrutturale e al fondo per il turismo: misure che, a partire da questa stessa legge di bilancio, andranno rafforzate. Le riforme strutturali, d’altronde, richiedono ingenti risorse”.

Lo dichiara Roberto Pella, capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio alla Camera.

“Ringrazio altresì il Presidente Sangalli impegnato in questi giorni con un appuntamento importante di formazione e progettazione organizzato insieme ad ANCI: la dimensione territoriale, la qualità di vita e dell’abitare restano gli assi centrali da sviluppare in un’ottica di salute e di sviluppo sostenibile, per la quale Confcommercio può svolgere una funzione di rinascita e di prossimità. Tale alleanza sarà utile per intercettare le importanti risorse che oggi abbiamo a disposizione e per garantire una vera e propria rigenerazione dei saperi e delle comunità”, conclude.

