Manovra: Oddati (PD) BENE RIFORME MA ORA AVANTI CON RIDUZIONE PRESSIONE FISCALE SUL LAVORO

Gli otto miliardi per la riforma del fisco e i 4.5 per quella degli ammortizzatori sociali, sono due ottime azioni .

Ora però è urgente riempite di contenuti la manovra.

Io penso che il primo obbiettivo debba essere quello di ridurre la pressione fiscale sul lavoro e mettere potere d’acquisto nelle tasche dei lavoratori e delle famiglie. Insieme alla riduzione del cuneo fiscale, bisogna assolutamente introdurre il salario minimo legale, per dare dignità a tutti i lavoratori.

Positive e di segno espansivo sono anche le scelte che aiutano gli investimenti e la spesa, come il rifinanziamento dei super bonus.

Bisogna infine vigilare perché il reddito di cittadinanza possa essere migliorato, ma nessuno pensi in maniera surrettizia ne con giochi di potere di smantellarlo.

Così in una nota Nicola Oddati della direzione Nazionale del PD

