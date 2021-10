(AGENPARL) – mar 19 ottobre 2021 [logo_camera.png]

Manovra: Nardi, superbonus resti anche per le villette

Roma, 19 agosto 2021 – “Mi auguro che il governo voglia riproporre il superbonus nella formula attuale, che comprende anche gli immobili unifamiliari, le ville e le villette”. Lo dichiara la presidente della commissione Attività produttive della Camera, Martina Nardi.

“Le case singole – spiega la presidente Nardi – sono prevalenti nelle città di provincia e nelle aree interne. Non credo che il governo voglia penalizzare questi territori a vantaggio delle grandi città. Tutti i bonus, compresi quelli per gli interventi antisismici e per le facciate, sono un fattore determinate dell’aumento di pil. E il Paese ha bisogno di crescere”.

Lorenzo Galli Torrini

Ufficio Stampa – Presidente Commissione Camera dei Deputati

