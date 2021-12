(AGENPARL) – ven 17 dicembre 2021 Manovra. Maffoni (FdI): impegno in Senato contro anagrafe formazione. Giuste preoccupazioni assessori regionali centrodestra

“Va raccolto il grido di preoccupazione che giunge dagli assessori regionali del centrodestra per un emendamento alla manovra del Pd che vorrebbe creare un’anagrafe. Si tratta di un’invasione delle competenze esclusive delle Regioni, ma anche di un’iniziativa che rischia di bloccare le attività di formazione finanziate a livello regionale. Fratelli d’Italia in Senato si farà portavoce di questa protesta, cercando di evitare che una manovra già senza visione e di corto respiro sia responsabile anche di questa discutibile iniziativa”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Gianpietro Maffoni, capogruppo in Commissione Lavoro.

