MANOVRA, M5S: E’ MOMENTO GIUSTO PER APPROVARE NORMA SU VIDEOSORVEGLIANZA IN ASILI E CENTRI ANZIANI

ROMA, 13 dicembre – “Il nostro emendamento alla Manovra per sostenere, anche economicamente, l’introduzione dei sistemi di videosorveglianza negli asili e nelle strutture per anziani punta a dare una risposta immediata su un tema che si trascina da diverso tempo e che riveste una particolare sensibilità sociale. E’ una norma snella e efficace, approviamola tutti insieme per assicurare la più ampia tutela dei minori nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali”.

Lo affermano in una nota i senatori del MoVimento 5 Stelle in commissione Affari Costituzionali Vincenzo Garruti, Maria Laura Mantovani, Gianluca Perilli, Vincenzo Santangelo e Danilo Toninelli.

L’emendamento – aggiungono – prevede l’incremento dei fondi istituiti con il decreto sblocca-cantieri per un totale di 10 milioni di euro nel prossimo triennio. Stabiliamo anche che le registrazioni effettuate dai sistemi di videosorveglianza siano automaticamente criptate e cifrate e vengano conservate per ventiquattro mesi. L’accesso alle registrazioni sarà vietato, salva la loro acquisizione da parte dell’autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell’accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili. Il Garante per la protezione dei dati personali definirà gli adempimenti necessari per la piena tutela e il trattamento dei dati personali. Infine, incentiviamo l’attivazione di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori che in quelle strutture sono sottoposti a pressioni elevate e svolgono ruoli di estrema delicatezza per le persone assistite”.

