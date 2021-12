(AGENPARL) – gio 16 dicembre 2021 MANOVRA, GIACOMONI (FI): SI CONCRETIZZA SLOGAN FORZA ITALIA, MENO TASSE PER TUTTI

“Sulla legge di bilancio c’è un grande lavoro in corso, l’obiettivo è approvare gli emendamenti in Commissione al Senato entro sabato o domenica. Martedì il provvedimento dovrebbe andare nell’Aula di Palazzo Madama e arrivare alla Camera tra Natale e Capodanno”. Così il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro, intervistato da Class Cnbc. “Si tratta di una manovra espansiva. E il fatto che la grande discussione sia incentrata sugli 8 miliardi di euro per la riduzione delle tasse è già una vittoria culturale per Forza Italia perché si concretizza il nostro storico slogan: ‘Meno Tasse Per Tutti’. Finalmente anche le forze politiche più riottose e lontane dai principi liberali hanno compreso che per far ripartire l’economia occorre ridurre la pressione fiscale. È la prima manovra della storia che riduce la pressione fiscale di 8 miliardi e trovo veramente incomprensibile lo sciopero di oggi di CGIL e UIL perché di fatto pur dicendo di scendere in piazza per il lavoro, di fatto danneggiano i lavoratori. Questo non è il momento di fare interessi di parte, questo è il momento di portare avanti tutti insieme l’interesse comune, che è quello del Paese”.

