(AGENPARL) – mer 24 novembre 2021 MANOVRA: GIACOMONI (FI), RISPARMIO SARÀ GRANDE PROTAGONISTA DEL NOSTRO FUTURO

“Il risparmio delle famiglie italiane, dei fondi pensione e delle casse di previdenza private sarà protagonista del nostro presente e del nostro futuro, soprattutto se lo metteremo nelle condizioni di incidere nell’economia reale sostenendo il Made in Italy e le nostre Pmi”, così l’On. Sestino Giacomoni di Forza Italia, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro e presidente della Commissione di Vigilanza su Cdp durante la Tavola Rotonda “Tutela e tassazione del Risparmio” organizzata dal Senatore di Forza Italia e Coordinatore FI Emilia-Romagna Enrico Aimi e dall’analista finanziario Enrico Malverti. “Abbiamo un compito come Paese: investire bene e nei tempi stabiliti i fondi del Pnrr, creando così sviluppo, ricchezza e lavoro. Ma per rendere strutturale e non effimero lo slancio e la crescita che il Pnrr garantirà al nostro Paese, la buona politica deve mettere in sinergia i due punti di forza della nostra economia: il Made in Italy, ossia la creatività delle nostre Pmi, e la grande capacità di risparmio delle famiglie italiane. La ricetta di Forza Italia è: niente tasse sul risparmio che viene investito nell’economia reale per sostenere le Pmi italiane. In questo modo avremo le condizioni per rendere strutturale la crescita economica in atto. Quindi il ruolo del risparmio e degli investimenti privati sarà importante durante l’attuazione del Pnrr, ma importantissimo nel post Pnrr. Gli investitori e i risparmiatori devono cogliere tutte le occasioni che il legislatore mette loro a disposizione. Come? Indirizzando il risparmio verso l’economia reale attraverso gli strumenti più funzionali, come i Pir ordinari ed i Pir Alternativi. Ed è per questo che Forza Italia ha presentato in particolare 4 emendamenti alla Legge di Bilancio 2022 che prevedono: il potenziamento dei Piani Individuali di Risparmio, alzando il limite annuo dei Pir ordinari da 30.000 a 60.000 euro all’anno, per un ammontare complessivo da 150,000 a 300.000 euro nell’arco dei 5 anni. Il potenziamento dei Piani Istituzionali di Risparmio, attraverso l’innalzamento per le casse di previdenza private e per i fondi pensione del limite annuo dal 10% al 20% del patrimonio che possono investire nei Pir; la riduzione dal 26% al 20% della tassazione dei rendimenti delle Casse di previdenza (equiparandola a quella dei fondi pensione complementari); la conferma del Credito Imposta IPO (in scadenza al 31 dicembre 2021) che prevede per le Pmi, che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato un credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 500.000 euro. Il risparmio se ben indirizzato, attraverso gli incentivi fiscali, sarà il grande protagonista della nostra ripartenza, affiancherà e poi sostituirà le risorse del Pnrr e rafforzerà la capitalizzazione delle nostre pmi, trasformandole da prede a predatrici. In questo modo non avremo neanche la necessità di doverle difendere attraverso il golden power perché si difenderanno da sole, conquistando i mercati internazionali”, ha concluso Giacomoni.

