(AGENPARL) – mar 14 dicembre 2021 MANOVRA, GIACOMONI (FI), NON SERVE SCIOPERARE, MA LAVORARE DI PIÙ

“Cgil e Uil ‘esultano’ perché il governo ha convocato i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil per lunedì 20 dicembre per discutere in particolar modo della riforma delle pensioni. Esultano come fosse una conquista delle loro ultime dichiarazioni e iniziative, vedi il folle sciopero generale indetto per il 16 dicembre, dimenticando che per dialogare con questo Governo, un Governo di Unità e Salvezza nazionale in cui tutti dovrebbero dare il massimo per il bene del Paese, non c’è bisogno di creare frizioni sociali. Lo dimostra il recente confronto tra sindacati e Governo avvenuto senza alcun tipo di pressione (16 novembre scorso). Nonostante tutto, Cgil e Uil confermano lo sciopero generale di dopo domani, dichiarandosi sempre disponibili al confronto, ma non a ritirare lo sciopero. In un momento in cui c’è un estremo bisogno di rimboccarsi le maniche e lavorare, alcuni sindacati preferiscono scioperare non comprendendo che i costi dello sciopero ricadranno sui lavoratori, senza dimenticare il rischio di creare assembramenti. Ma ciò che stupisce di più è che la protesta arriva all’indomani dell’annuncio del Governo abbassare le tasse a lavoratori e imprese, mettendo a disposizione risorse per contenere gli aumenti delle bollette senza imporre altri prelievi. Come ha scritto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, in una lettera inviata al Corriere della Sera è bene che ‘Cgil e Uil ci ripensino e non compromettano il clima di unità costruito in questi mesi’. I sindacati pronti allo sciopero si ricordino che prima di redistribuire la ricchezza, bisogna crearla! È il principio che sta alla base dell’equazione liberale dello sviluppo e del benessere di Forza Italia: meno tasse sulle imprese, meno tasse sulle famiglie, meno tasse sul lavoro = più consumi, più produzione, più lavoro. Maggiori entrate fiscali! Se a questo affianchiamo un fisco onesto, avremo cittadini più onesti disposti a pagare tasse ragionevoli. Il mio appello è: il 16 dicembre non scioperiamo, ma lavoriamo di più, per creare ricchezza, sviluppo e benessere per tutti!”. Così in una nota il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza azzurro.

