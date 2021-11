(AGENPARL) – lun 15 novembre 2021 Manovra, Garavini (IV): “Investimenti su conciliazione e occupazione femminile per far ripartire il Paese”

La senatrice intervenendo a Berlino per la cerimonia annuale di Rete Donne

Roma, 15 nov. – “Le donne possono essere il motore della ripartenza. Per questo, in manovra, abbiamo previsto misure specifiche a tutela dell’occupazione femminile. A partire dagli sgravi fiscali per le donne che rientrano a lavoro dopo il parto. E dai fondi per nuovi asili nido, fondamentali per consentire la conciliazione tra impegni professionali e familiari. Tutte misure che si sommano al pacchetto di azioni ambiziose rese possibili dal Family Act della ministra Bonetti, come l’assegno unico universale e i congedi parentali”.

“In questo modo la parità di genere non è solo un dovere etico ma diventa leva di sviluppo economico. E consente il progresso della società. Con le misure per le donne di questo Governo, l’Italia diventa più equa. Più europea”. Lo ha dichiarato la senatrice Laura Garavini, Vicepresidente commissione Esteri e Vicecapogruppo vicaria Italia Viva-Psi, intervenendo a Berlino per la cerimonia annuale dell’associazione Rete Donne.

Barbara Laurenzi

