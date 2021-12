(AGENPARL) – ven 10 dicembre 2021 MANOVRA: FI, LE NOSTRE PROPOSTE PER ZONE TERREMOTATE

PROROGA MUTUI, SALDO-STRALCIO PER IMPRESE E UN UNICO COMMISSARIO PER RICOSTRUZIONE CENTRO-ITALIA E ISCHIA

Proroga della sospensione dei mutui per tutti i territori colpiti dal sisma e estensione delle funzioni del Commissario straordinario per la ricostruzione anche all’isola d’Ischia. Sono le principali proposte che Forza Italia ha fatto nel corso del tavolo con il governo e le forze di maggioranza che si è tenuto stamani sugli emendamenti alla legge di bilancio.

“In ragione delle criticità geofisiche del nostro territorio, di una ricostruzione ancora in via di esecuzione nonché della pandemia che ha avuto evidenti ripercussioni su chi già era stato gravemente danneggiato, Forza Italia ha chiesto di sollevare famiglie e imprese da alcuni costi fissi insostenibili in questa fase. In primis chiediamo la proroga della sospensione dei mutui per le abitazioni, ma anche che le imprese attive e non attive nelle zone del cratere del sisma 2016 possono optare per il saldo-stralcio del 25% della quota capitale residua dei mutui sottoscritti o dello stralcio del 50% dei mutui sottoscritti e alla rinegoziazione del mutuo residuo. Infine, per affrontare in maniera omogenea anche la ricostruzione dell’isola d’Ischia, colpita dal sisma nel 2017, chiediamo che vengano attribuite, senza modifiche di compenso ed aggravi di spesa, le funzioni del Commissario straordinario per la ricostruzione dei comuni terremotati d’Ischia al Commissario straordinario di governo per la ricostruzione nei comuni del Centro-Italia”. Così in una nota i senatori di Forza Italia, al termine del tavolo governo-maggioranza, Dario Damiani, Andrea Cangini, Fiammetta Modena, Nazario Pagano.

