Manovra: Di Giorgi (Pd), mai così tante risorse per la cultura

“La legge di bilancio dimostra che la cultura è un aspetto centrale l’azione di governo. L’iniziativa del ministro Franceschini e del Pd ha permesso di ottenere risultati che sono per noi motivo di grande soddisfazione. Gli investimenti per tutelare il nostro patrimonio, per sostenere le biblioteche, archivi e librerie, le maggiori risorse per il cinema e il sostegno al reddito dei lavoratori dello spettacolo sono alcuni esempi di questa particolare attenzione. Il rilancio di un settore fondamentale del nostro Paese, che ha particolarmente sofferto la crisi, sarà inoltre un buon viatico per consolidare la ripresa”.

Lo dichiarano la capogruppo democratica Rosa Di Giorgi e i componenti della commissione Cultura, Paolo Lattanzio, Michele Nitti, Flavia Piccoli Nardelli, Patrizia Prestipino, Andrea Rossi.

Roma, 29 ottobre 2021

