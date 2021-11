(AGENPARL) – mar 16 novembre 2021 MANOVRA, DE BERTOLDI (FDI): NON SI PENSI DI INSERIRE IL DDL CONCORRENZA

“Non si pensi di inserire nella legge di bilancio il ddl concorrenza. Draghi non vorrà espropriare i titolari italiani delle concessioni balneari ed energetiche per favorire i player internazionali? Fratelli d’Italia è con le nostre imprese”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea de Bertoldi, segretario della commissione Finanze di Palazzo Madama.

“Chiediamo chiarezza al governo che ancora una volta – sottolinea de Bertoldi – rischia di voler essere più realista del re, ovvero della Ue, e di applicare in modo addirittura esuberante le previsioni della Bolkestein mentre i maggiori paesi europei continuano a tutelare le proprie imprese concessionarie. Senza reciprocità vorrebbero quindi mettere all’asta le nostre concessioni. E’ davvero un affronto alle imprese italiane che invece potrebbero ridefinire le condizioni concessorie e garantire consistenti investimenti nel settore”.

“Nel solo ambito idroelettrico- conclude de Bertoldi – sarebbe possibile garantirsi un incremento energetico del 30 per cento, semplicemente migliorando ed investendo nell’esistente ma a tal fine occorrono certezze per l’imprenditore, altro che aste europee”.

