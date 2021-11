(AGENPARL) – mer 10 novembre 2021 Manovra: Baroni (FI), proroga opzione donna notizia attesa da migliaia di lavoratrici

“Grazie al grande impegno di Forza Italia, con la proroga di ‘opzione donna’, anche per il 2022, le dipendenti private potranno andare in pensione a 58 anni e le lavoratrici autonome a 59. Il governo, dapprima intenzionato ad innalzare la soglia di due anni, ha accolto la nostra richiesta. Una notizia attesa da tantissime donne, che possono tirare un sospiro di sollievo e, se lo desiderano, potranno uscire anticipatamente dal mercato del lavoro. Non dobbiamo dimenticare che si tratta di una categoria storicamente svantaggiata dal punto di vista previdenziale, nonostante spesso si debbano dividere tra lavoro e gestione della famiglia, o siano costrette addirittura a lasciare il proprio impiego per assistere genitori anziani o accudire i figli. La proroga di ‘opzione donna’ è un altro ottimo risultato portato a casa da Forza Italia, da sempre attenta e in prima linea per garantire i diritti delle donne e delle lavoratrici. Ora al lavoro per renderla una misura strutturale”. Lo scrive in una nota, Anna Lisa Baroni, deputata di Forza Italia.

