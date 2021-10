(AGENPARL) – mar 26 ottobre 2021 MANOVRA: BARELLI (FI), GIU’ TASSE, SOSTEGNO IMPRESE E RIFORMULARE ATTUALE RDC

Roma, 26 ottobre 2021 – “La legge di bilancio dovrà contenere delle misure razionali, di buon senso, in grado di sprigionare il potenziale inespresso del Paese. Per farlo la strada che Forza Italia indica è chiara: taglio del costo del lavoro, rimodulazione delle aliquote IRPEF, sostegno alle imprese innovative e riformulazione dell’attuale Reddito di cittadinanza”. Lo afferma, in una nota, il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this