(AGENPARL) – gio 09 dicembre 2021 manifestazioni no-vax: Novelli (FI), basta tolleranza: individuare e sanzionare organizzatori

“Tra gli effetti collaterali di questa eccezionale situazione registriamo purtroppo il degrado totale di cui sono artefici I no-vax radicali e una parte dei no-pass. Ultimo squallido episodio la manifestazione di ieri al Sacrario di Redipuglia, con cui sono riusciti nell’impresa di mancare di rispetto alla memoria dei caduti nella prima guerra mondiale e di chi vede in quel luogo un deposito di valori in cui credere”.

Lo scrive in una nota Roberto Novelli, deputato di Forza Italia e componente della commissione Affari sociali della Camera.

“Abbiamo veramente toccato il fondo. Mentre la stragrande maggioranza della popolazione ha aderito alla campagna vaccinale, rispetta le norme che tutelano la salute individuale e collettiva e accettano il green pass quale strumento utile per scongiurare nuove chiusure – attacca il deputato – una minoranza ancora demonizza il vaccino e una minoranza della minoranza lo fa con adunate irresponsabili, come accaduto al porto di Trieste, in altre città del FVG e del Paese, e ieri al Sacrario. Nonostante la scienza ufficiale indichi la via per un’uscita la più rapida possibile dalla pandemia, questi comportamenti scellerati insistono nell’alimentare falsità. Se non c’è speranza di recuperarli, è necessario far sì che non producano danni alla comunità, e questo significa anche individuare gli organizzatori e sanzionarli a norma di legge”, conclude Novelli.

