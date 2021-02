MANIFESTAZIONI DI INTERESSE GESTIONE PALASPORT. NUOVA SCADENZA IL 5 MARZO

(AGENPARL) – ORISTANO, gio 04 febbraio 2021

Il Comune di Oristano ha prorogato di un mese i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la gestione del nuovo Palazzetto dello sport.

La nuova scadenza è fissata alle ore 12 del 5 marzo 2021.

“La proroga dei termini è stata decisa dando seguito alle numerose richieste pervenute, ma anche per consentire la più ampia partecipazione da parte delle società sportive” spiega l’Assessore allo Sport Maria Bonaria Zedda.

“Ovviamente le domande già presentate conservano la loro validità – prosegue l’Assessore Zedda -. Tuttavia chi la avesse già presentata avrà la possibilità di presentarne una nuova in sostituzione della precedente”.

L’Assessore Zedda aveva anticipato l’intenzione di concedere un altro mese di tempo per la partecipazione al bando in occasione della presentazione dei chiarimenti ai contenuti dell’avviso pubblico e della successiva riunione in videoconferenza con le società sportive: “C’è grande interesse da parte delle società sportive per la gestione del Palasport, ma anche una certa preoccupazione legata ai costi che possono derivare dalla gestione di una struttura tanto grande. I chiarimenti che abbiamo voluto dare e la proroga del bando sono stati decisi proprio per andare incontro alle esigenze delle società sportive. Oggi tutti dispongono degli elementi necessari a effettuare un’analisi approfondita su costi e benefici, sulle opportunità offerte da questo impianto che è tra più importanti dell’intera isola e infine decidere se partecipare e come calibrare la loro offerta”.

L’Assessore ricorda che “l’avviso ha l’esclusiva finalità di raccogliere le manifestazioni di interesse per la gestione temporanea del nuovo Palazzetto, rimandando ad una successiva fase tutte le clausole inerenti la concessione nonché la richiesta di uno specifico progetto di gestione. Il Comune successivamente procederà a stabilire i parametri di valutazione delle offerte ai fini dell’aggiudicazione che sarà effettuata sulla base di uno specifico progetto di gestione”.

Possono partecipare al bando titolari di attività imprenditoriale con un fatturato annuale di almeno euro 100.000 negli ultimi tre anni (2017/18/19), associazioni sportive riconosciute operanti senza scopo di lucro, iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive e affiliate ad una Federazione sportiva riconosciuta dal CONI. Le società sportive che non raggiungono il fatturato di 100 mila euro possono presentarsi in associazione con un imprenditore. La partecipazione dell’imprenditore con fatturato di 100 mila euro non è ammessa se non in possesso dei requisiti previsti per le società sportive.

La durata della gestione temporanea è di 2 anni.

Gli oneri a carico dell’aggiudicatario saranno quelli relativi alle pulizie e al decoroso mantenimento dei locali e delle aree concesse, comprese la piccola manutenzione ordinaria. Il gestore dovrà rimborsare al Comune le spese per le utenze idriche, elettriche e la vigilanza. Spese che allo stato attuale sono state quantificate in 30 mila euro circa. Non è previsto alcun altro onere e quindi nemmeno un canone di concessione o locazione. Il soggetto aggiudicatario potrà ricavare introiti dalla gestione temporanea della struttura attraverso anche l’organizzazione di singoli eventi pubblici a pagamento e attraverso introiti pubblicitari disposti all’interno della struttura.

Allegati

Fonte/Source: http://www.comune.oristano.it/it/il-comune-informa/avvisi-e-scadenze/avviso/Manifestazioni-di-interesse-gestione-Palasport.-Nuova-scadenza-il-5-marzo/