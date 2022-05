(AGENPARL) – gio 12 maggio 2022 MANGIARE COI 5 SENSI AL THE SENSE EXPERIENCE RESORT

Cucina e ambiente si fondono da Eaté, ristorante gourmet sulla spiaggia di Follonica. La carta estiva è all’insegna del mare e dei profumi di Maremma

[] Al ristorante fine dining del [The Sense Experience Resort](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=7%3dLWPVR%26B%3dKaR%26D%3dKUNYOb%260%3dQRZRVLY%26F%3d8DNAI_Bunp_M5_Cqmt_M6_Bunp_L0HMG.N35C99IyLzI9LE.9D_Llsj_V1_Hkwk_SzOEC_CIFHw9_Cqmt_N41I0769_Cqmt_MVEN8_Cy84K7_Llsj_WyCI_6FI3HzIC_JvDyF_Cqmt_MVEN8_3uGA13A9_Hkwk_Sxw4J91z2_VOEJ9H%26y%3dCEMG3L5v1u.HzJ%263M%3dOSTZLQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) mangi quello che vedi, respiri, ascolti, tocchi…Direttamente sulla spiaggia, a pochi metri dall’acqua e dal parco secolare del resort, accarezzati dalla brezza carica di profumi di mare e di piante aromatiche, lo Chef Franco Manfredi propone una cucina che omaggia la natura circostante. Il Ristorante [Eaté](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=A%3d6YEZB%26D%3d0eB%26F%3d0Y8aDf%26t%3dSGdBXAc%26z%3d03RuK_1yXr_B9_wsbx_78_1yXr_AD2O6.Rm72CsKnPjKxPy.A3_PVuY_Zk7jRj-5nLf-9xSwEnR.mLvJ%26i9f3j%3dE4Q15A.LjL%26rQ%3d9UId6S&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) è il coronamento dell’esperienzialità della struttura: The Sense è incentrato sul vivere l’ambiente con tutti e 5 i sensi e offre agli ospiti l’opportunità di scoprire il territorio con esperienze immersive. Nei piatti di Eaté il trionfo del mare, dell’orto giardino e dei migliori ingredienti locali…

Il Ristorante Eaté è aperto a pranzo, dalle 12.30 alle 14.30 e a cena dalle 20.00 alle 22.30, con soli 30 coperti disponibili, direttamente sulla spiaggia. La sera è possibile riservare uno dei 3 tavoli esclusivi che si trovano sui tre punti più intimi, romantici e panoramici della struttura in totale privacy e con servizio dedicato.

La proposta è differenziata, ma in entrambi i menù l’identità del luogo è talmente forte e riconoscibile da non lasciare dubbi: siamo in Maremma, precisamente sul mare.

La carta della sera è indubbiamente più ricca e sofisticata, quella del pranzo basata su piatti più semplici e veloci, ma in entrambe è un tripudio di pesce freschissimo, lavorato con semplicità e fantasia, impreziosito da erbe e ortaggi a km 0, e accompagnato da qualche incursione nell’aia…

Il Menù della sera

Apre la carta l’antipasto che è il piatto signature dello Chef: Trasparenza di mare in vetro: calamari, mazzancolle, polpo e cozze in vasocottura aromatica. Si prosegue con primizie di mare valorizzate da profumi che conferiscono spessore e personalità: Scampi del Golfo, tartare al bergamotto e fichi; Capesante tostate, crema leggera di porri di vigna, fiori di borraggine e croccante di riso allo zafferano di San Gimignano; Battuta di mucco pisano, burrata, basilico vaniglia e tartufo nero Toscano.

In tutto il menù fanno capolino ingredienti che rendono riconoscibile la vocazione toscana:Riso riserva San Massimo, clorofilla di prezzemolo, alga spirulina, burro acido e tartare di cicala; Cappellacci al “pepolino”, essenza liquida di mazzancolle con ricciola brasata e pomodorini canditi; Pici ai ricci di mare, aragostella al guanciale di Cinta Senese e pan limone.

Nei secondi il pesce viene lasciato più al naturale possibile: Tracina scottata, crema di zucchine, cipolla rossa dolce agra, pomodorini confit; Cernia di scoglio in guazzetto di frutti di mare e molluschi; Gran crudo di mare selezione di tartare del golfo, scampi, gamberoni, ostriche, tartufi di mare.

L’aia toscana e i suoi prodotti fanno capolino in: Pappardelle alle rape rosse al ragù di cortile, olive taggiasche, olio al pino mugo e mirtilli dell’Amiata, o nei secondi Animelle croccanti e cremose, Vin Santo e timo, asparagi, agretti e chutney di pomodori gialli e Petto di anatra, riduzione di Sangiovese, patate affumicate, pera Picciola dell’ Amiata.

Fra i dessert, insieme a dolci molto freschi e leggeri come Come una Pina Colada (granola vegana al cocco, sorbetto alla Pina Colada concentrato all’ananas e neve al cocco)o Creme Brulée (alla vaniglia e fava tonka, lamponi in tre consistenze, cioccolato Valrhona Inspiration framboise, fresco e disidratato streusel al pistacchio), ce ne è uno che riassume in sé tutta la filosofia del The Sense, “Be natural, be you”: Passeggiando nell’orto: gelato al rosmarino albicocche arrosto, crumble goloso al pralinato di mandorla.

Il Menù del pranzo

Fresco, veloce ma non per questo meno goloso e sincero, anche il menù del pranzo si basa su tre capisaldi: mare, orto e aia. Il pesce è protagonista in tanti proposte che lasciano i prodotti del mare intatti, ma solo impreziositi da altri ingredienti toscani: Ostriche, le nostre composte e crema di aglio Orsino maremmano; Crostacei e molluschi, insalata al tepore con frutta e aceto di lamponi; Crudo di mare, scampi, mazzancolle, coquillage e pescato del giorno; Tagliolini al coltello, aglione rosso maremmano e bottarga di muggine; Paccheri della Val d’Orcia, astice e pesto di prezzemolo; Spaghetti Senatore Cappelli “Martelli”, arselle del nostro mare; Pescato del Golfo, selezione di pescato del giorno dalla nostra vetrina; Mazzancolle e panzanella di verdure; Zuppa di pesce Eaté, selezione di pescato del Golfo in casseruola

La Maremma è protagonista e valorizzata anche nei piatti di terra: Le nostre tartare dall’orto, peperoni, zucchine e melanzane e pinzimonio crudo e cotto; Galantina di piccione maremmano, il suo fegato e pan brioche; Risotto Carnaroli Maremma, clorofilla di basilico e burrata; Bistecca alla fiorentina Chianina, patate rosse e verdure di stagione

Tutta l’offerta gastronomica di Eaté è un inno all’amore che lo ChefFranco Manfredi ha per la sua terra. Nei piatti i sapori del mare si mischiano a quelli della Toscana più autentica. Si aggiungono profumi e aromi di piante e fiori provenienti dal parco del resort e dall’orto giardino, uno spazio che sarà dedicato alla coltivazione di diverse specie botaniche. L’orto giardino del The Sense sarà al servizio della cucina ed anche adibito ad esperienze proposte agli ospiti: percorsi sensoriali botanici, degustazioni dimostrative corsi di cucina e prove sensoriali.

[] The Sense Experience Resort

THE SENSE EXPERIENCE RESORT 4****S è un esclusivo resort inaugurato a fine luglio 2020, nel cuore della Maremma Toscana: immerso in un parco naturale di 5 ettari sul mare nel golfo di Follonica a due passi dalla suggestiva area di Torre Mozza, si affaccia sul mare e dispone di una spiaggia privata. Il parco conserva piante e alberi secolari ed è circondato da bellissime dune di sabbia, riqualificate e conservate integralmente. Tra i servizi disponibili anche un’area con piscina esterna riscaldata.

Il resort si propone di offrire ai suoi ospiti un’esperienza totalmente immersiva, a contatto con la natura: i materiali scelti per gli interni, i sapori dei prodotti locali esaltati nei piatti, le suggestioni suscitate dai dintorni, creano un percorso sensoriale che si riassume nel suo slogan “Be natural, be you”. L’esclusività dell’esperienza è garantita anche da standard di alto livello, dagli ambienti ai servizi. Il servizio di concierge tradizionale è stato sostituito con l’[Experience Specialist](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=A%3dIZEZO%26E%3d0eO%26G%3d0YKbDf%267%3dTGdOYAc%26C%3dA3R8L_1yks_B9_0tbx_J9_1yks_ADEP6.Rz82C6LnPwLxPB.B3_PivY_Zx87NwKrC66nQ.zMvJ%26v%3dF4QD69s4jA.LwM%26rQ%3dLVIdIT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)che assicura a tutti gli ospiti un soggiorno memorabile.

Il resort è composto da 5 edifici con 112 camere tra Comfort, Deluxe, Superior e Suite tematiche di diverse tipologie, fino ad arrivare alle Two Bedroom Suite vista mare, con vasca idromassaggio esterna.

La scoperta del territorio prosegue a tavola: l’ampia offerta gastronomica è curata dall’Executive Chef Franco Manfredi che fonda l’esperienza gustativa sulla valorizzazione di materie prime e prodotti locali in piatti della tradizione toscana. Due i ristoranti: il ristorante centrale à la carte[Dimorà](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=A%3d9Y0ZE%26D%3d5eE%26F%3d5YAa9f%26w%3dSBdEX6c%263%3d0xRxK_vyar_79_zsWx_08_vyar_6D5O1.Rp7wCvKiPmKsP2.Ax_PYuT_Zn6mKwJe.F2Ep%26B%3duMwTkT.rC29i3e%26Aw%3dbAb0Y9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) per mangiare all’interno o presso il dehor esterno o sotto l’ombrellone, o il nuovo ristorante fine dining [Eatè](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=5%3d5aPTA%26F%3dKYA%26H%3dKS7cOZ%26s%3dURXAZLW%26y%3dBDLtM_BsWt_M3_vumr_60_BsWt_L81QG.Ll9C7rMyJiM9Jx.CD_JUwj_TjL3KxIB3rNy-7eNy-LsMw3r5-3e5u73v9.2LqF%26x%3dEyMF56.HyL%26mM%3dNUDZKS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)che si trova direttamente sulla spiaggia in una location suggestiva e che dal 2022 aprirà anche a pranzo. Completa l’offerta il Mixology Bar [Red Rabbit](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=9%3dBW6XH%26B%3d1cH%26D%3d1WDY5d%26z%3dQ8bHV2a%266%3d8tP1I_rwdp_37_3qSv_C6_rwdp_2B8Mw.Ps5sAyIeNpIoN5.9t_NbsP_XqHe0-31b8tJ.hPxB%26d%3dI6Iv9C7l1a.DeP%26tI%3d4YKV1W&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

Icon Collection

È una società di consulenza del gruppo imprenditoriale Ficcanterri, nata nel 2019, che si occupa di gestire in maniera sinergica una serie di servizi (marketing, revenue, booking, acquisti, amministrazione, controllo di gestione, etc.) per le strutture [The Sense Experience Resort](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=6%3dLX9UR%26C%3d4ZR%26E%3d4TNZ8a%260%3dRAYR4v2dW5X%26F%3d9wMAJ_utnq_64_CrVs_M7_utnq_59HNz.M36v89JhKzJrKE.0w_KltS_U1%265%3dpNDMfU.96w%26BD%3dU6cQR4&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt), [Park Hotel Marinetta](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=8%3dBYEWH%26D%3d0bH%26F%3d0VDaDc%26z%3dSGaHXAZ%266%3d03O1K_1vdr_B6_3sbu_C8_1vdr_AA8O6.CzLnGx31Dy73Ol.A3_MbuY_Wq_JZxa_UoP5E_2J6Jl0_3sbu_D6pJz9u0_3sbu_CX4Ox_En9tMv_MbuY_XoJnApJ16w_JZxa_TEP5E_l6xHjDrF_1vdr_B9aMuNlF30RoK%269%3dxM2QnT.w05%26A2%3dYDbE6l3jVB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt), [Antico Podere San Francesco](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=0%3d6e8YB%26J%3d3dB%26L%3d3X8g7e%26t%3dY0cBd4b%26z%3dFvQuQ_txXx_58_wyUw_7D_txXx_4C2Uy.8lPkQzPkPrM-u8sDt8sAgPhM.eLr_PSzU_Zh_OV1R_ZkSvJ_xMwOhC_txXx_5AlMqDqC_txXx_4czRo_JjBkRr_PSzU_afOjDgOw9n_OV1R_YASvJ_h9oMfGiK_wyUw_8BRRqQcKyCItG%26B%3doRxTeY.8f9csCv%26Fx%3db5gAY3&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)e[Borgo Verde](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=3%3d7aHRC%26F%3dCWC%26H%3dCQ9cGX%26u%3dUJVC1g5mZDU%261%3dB6JvM_4qYt_E1_xuep_80_4qYt_D6hI47uPqHj981i5zPk.C6_HWwb_Rl%268%3dyKyPoR.t96%269y%3dXEZBUC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt). Icon Collection ha il compito di condurre tutte le strutture verso l’innovazione sia nell’ambito dell’offerta di servizi, nel marketing, revenue & sales, nei sistemi di controllo ed efficientamento economico che nell’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane e finanziarie.

The Sense Resort

Viale Italia 315 – 58022 Follonica (Grosseto)

www.thesenseresort.it

